Сирия отправила заявку на вступление в БРИКС

Посол Сирии в России Башар Джаафари сообщил, что арабская республика направила заявку на вступление в БРИКС. Его слова приводит ТАСС.

«Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию», — заявил он.

По его словам, Дамаск очень интересуется присоединением к БРИКС.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что подготовка к саммиту БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября, находится в завершающей стадии.

В июне появился полный список стран, которые на приближающемся октябрьском саммите БРИКС в Казани хотят присоединиться к организации, — и среди этого списка указана в том числе не имеющая полноценного международного статуса Палестина.

Список потенциальных кандидатов состоит из 29 стран: от Африки поступили заявки от Алжира, Марокко, Нигерии, Чада, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Сенегала, Зимбабве и Южного Судана, от Азии — от Азербайджана, Бангладеш, Бахрейна, Индонезии, Казахстана, Кувейта, Палестины, Пакистана, Сирии, Таиланда, Вьетнама, Шри-Ланки и Турции, а также из Латинской Америки — Боливия, Венесуэла и Гондурас и из Европы — Белоруссия.

Ранее Путин оценил способность БРИКС стать одной из ключевых международных структур.