Эксперт: Трамп решит судьбу Украины по главному бизнес-принципу

Вновь избранный президент США Дональд Трамп – в первую очередь бизнесмен, умеющий считать деньги, исходя из чего и будет принимать решения, убежден завкафедрой факультета политологии МГУ Артур Демчук. В том числе судьба Украины будет решаться по главному принципу бизнеса – «выгодно-невыгодно», заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

В данном случае поиск мирного решения рассматривается с точки выгоды сделки – если она плохая, то нужно либо не заключать ее, либо разорвать, отметил эксперт. Он напомнил, что конфликт играет на руку американскому ВПК, однако, так как оружие уходит в итоге Киеву, внешнеполитические цели США остаются незакрытыми.

«Киев не достигает целей, нет никакого наступления, нет никаких военных успехов, на которые рассчитывали. Еще Вашингтон беспокоит то, что он тратит слишком много денег, в то время как европейцы почему-то на словах поддерживают, но раскошелиться не торопятся», — добавил Демчуг.

По его мнению, первое, что сделает Трамп после возвращения в Белый дом касательно украинского конфликта, – надавит на Европу, чтобы она платила Киеву больше, чем Штаты. Это объясняется тем, что для него как для бизнесмена важно, чтобы деньги работали, в противном случае он не видит смысла в инвестировании в «проект».

Напомним, подробности о плане Трампа по Украине написала WSJ, ссылаясь на его союзников. Речь идет о пока неутвержденной стратегии, которая предполагает оставление за Россией уже взятых территорий и продолжение поставок оружия Киеву как защита от будущих нападений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин прокомментировал слова Трампа о российско-украинском конфликте.