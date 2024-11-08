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В Кремле заявили о необходимости проверить сообщения о базе БПЛА НАТО у границ РФ

Песков напомнил о необходимости проверить данные о финской базе разведдронов НАТО

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения финских СМИ о возможности размещения базы разведывательных беспилотников НАТО на территории Финляндии нуждается в проверке. Его комментарий опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Конечно, надо проверять», — сказал он журналисту.

Песков напомнил, что Финляндия при вступлении в НАТО заявляла, что не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи российских границ.

«Это не что иное, как элементы военной инфраструктуры. Поэтому нужно четко проверять и смотреть», — заключил он.

7 ноября финская государственная телерадиокомпания Yle сообщала, что Финляндия предложила свою авиабазу для размещения больших разведывательных беспилотников НАТО.

Yle отметила, что среди стран НАТО существует конкуренция за место, с которого бы запускались такие БПЛА. По ее информации, этот вопрос еще не получил политического согласия среди стран — членов альянса, решения по нему будут приняты в 2025 году.

Ранее Yle опубликовала список финских городов, где разместят штабы НАТО.

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