Стали известны города Финляндии, где будут размещены структуры НАТО

Стали известны города Финляндии, в которых будут размещены штабы войск Североатлантического альянса, а также основная военная инфраструктура НАТО. Список опубликовала газета Yle.

«Штаб сухопутных войск планируется разместить в Миккели <...> Штаб передовых сухопутных войск (FLF) предполагается разместить на севере Финляндии, в Соданкюля или Рованиеми», — сообщает издание.

При этом, по данным Yle, финские власти на данный момент не утвердили место расположения инфраструктуры НАТО окончательно.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в случае конфликта страна может призвать на военную службу 280 тысяч человек.

Командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола ранее назвал украинский конфликт шоком для страны. Он отметил, что украинский конфликт «вызвал самые большие перемены в системе национальной обороны с конца Второй мировой войны».

Ранее Путин назвал последствия вхождения Финляндии в НАТО.