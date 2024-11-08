Стал известен претендующий на место Шольца немецкий политик

Министр экономики Германии, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек планирует участвовать в выборах на пост канцлера на фоне политического кризиса в стране. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«По данным BILD, сегодня он планирует официально объявить о своем решении», — говорится в сообщении издания.

6 ноября в Германии начался политический кризис, который связан с разногласиями в коалиции по ряду вопросов в экономике и политике, в том числе относительно дальнейшей помощи Киеву.

До этого президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера. Также своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. Все трое представляют Свободную демократическую партию. Также Штайнмайер заявлял о готовности распустить бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии.

В начале 2025 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует поднять вопрос о вотуме доверия правительству, вследствие чего досрочные выборы могут пройти до конца марта следующего года.

Ранее в Германии связали правительственный кризис с конфликтом на Украине.