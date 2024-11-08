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В СМИ заявили, что зять Трампа не вернется в Белый дом в новой администрации

FT: зять Трампа Джаред Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации

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Kevin Lamarque/Reuters

Зять и бывший советник победившего на выборах президента в США Дональда Трампа Джаред Кушнер не планирует возвращаться в Белый дом в новой администрации, однако может консультировать по вопросам ближневосточной политики. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.

«Джаред Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации, но может консультировать по вопросам политики Ближнего Востока», — отмечается в публикации.

Кушнер был старшим советником президента США с 2017 по 2021 год, в частности курировал отношения Соединенных Штатов с Израилем, вел подготовку «Сделки века» для урегулирования палестино-израильского конфликта и был организатором переговоров, которые привели к подписанию «Авраамовых мирных соглашений».

Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат выделять пакеты помощи Украине вплоть до инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут развалиться еще до инаугурации Трампа.

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