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Передача российских проектов в ЦЕРН институтам других стран завершилась

Марсолье: передача российских проектов в ЦЕРН институтам других стран завершена

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Anna Pantelia/CERN

Процесс передачи российских проектов институтам других государств в рамках подготовки к прекращению сотрудничества с РФ завершен, заявил официальный представитель Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) Арно Марсолье. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что организация сделала все возможное, чтобы подготовиться к 30 ноября 2024 года, когда завершится сотрудничество со специалистами, которые имеют связи с Россией.

Накануне президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук предупредил Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН) о последствиях, с которыми та столкнется из-за отказа от сотрудничества с Россией.

20 сентября научный журнал Nature сообщил, что Европейская организация по ядерным исследованиям прекратит сотрудничество с российскими учеными и ограничит им доступ к своим объектам с начала декабря 2024 года.

С начала декабря 2024 года несколько сотен специалистов, связанных с Россией, потеряют возможность работать на территории ЦЕРН. Ученые также должны будут отказаться от своих французских и швейцарских видов на жительство. Для продолжения работы в лабораториях организации им придется завершить сотрудничество с российскими институтами и стать сотрудниками иностранных учреждений.

Ранее на Украине заявили, что ЦЕРН якобы предоставляет лазейку для РФ к технологиям Европы.

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