Титов считает, что Трамп будет подыгрывать России и снимет санкции

После вступления в должность президента США Дональд Трамп будет соперничать с Китаем и постарается перетянуть Россию на свою сторону. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов.

«Будет соперничать любыми способами. Из этого вытекает, что⁠ ⁠Россия не главный враг. И выгода для Трампа заключается в том, чтобы перетащить Россию от Китая на свою сторону, по крайней мере, сделать нейтральной. Скорее всего, будут снимать санкции – прежде всего, экономические», — сказал он.

Титов добавил, что Трамп постарается остановить конфликт на Украине и постепенно откажется от помощи стране. При этом он допустил, что Украину могут принять в НАТО. По мнению Титова, такое решение может оказаться полезным для России, избавив от «сумбурных всплесков», как взрыв «Северного потока».

«Он прагматик, поэтому, несмотря на западные сентименты, войне – нет. Будет стараться останавливать как сможет, подыгрывая России. Но если мы будем упорствовать - оставит вопрос для Европы. В конце концов, это европейские разборки. Нам в этой дипломатии придется не просто. Самая проигравшая сторона – Украина. Конфликт с Россией будет остановлен, помощь тоже постепенно остановлена (кроме той, которая будет обещана за перемирие)», — пояснил он.

5 ноября прошли выборы президента США. На пост претендовали бывший глава Белого дома Дональд Трамп, кандидат от республиканцев, и действующий вице-президент Камала Харрис — от демократов. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. По данным телеканала Fox News, Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

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