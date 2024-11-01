Лавров оценил, может ли измениться русофобский курс США

Россия не видит перспектив изменения русофобского курса Соединенных Штатов, выборы в США не изменят ситуацию в этой сфере. Об этом в беседе с турецким изданием Hurriyet заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Кто бы ни выиграл выборы, не видим перспективу изменения русофобского курса США», — отметил министр.

Как напомнил Лавров, администрация экс-президента США Дональда Трампа ввела самое большое по сравнению с его предшественниками количество санкций против России. При действующем президенте Джо Байдене Россия и США вовсе «балансируют на грани прямого военного столкновения».

До этого политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов заявлял, что система выборов в США устарела и не соответствует современным демократическим практикам.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Европу призвали готовиться к тяжелым временам вне зависимости от выборов в США.