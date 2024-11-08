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В бундестаге попросили кабмин подсчитать стоимость визита Зеленского

Член бундестага призвал власти подсчитать стоимость визита Зеленского в Берлин

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Lisi Niesner/Reuters

Член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рене Бохманн предложил правительству подсчитать сумму, потерянную гражданами из-за визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на ее обращение в кабмин.

Речь идет о деньгах, которые немецкие налогоплательщики потеряли 11 октября из-за мер безопасности и массовых сбоев всех видов общественного транспорта, поездов, заторов из-за перекрытия дорог.

По его словам, берлинцы приезжали на работу с опозданием либо вообще не добирались до места работы и обратно.

Как подчеркивает издание, в кабмине на вопрос парламентария не ответили. Парламентский статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн заявила, что подобные затраты «не поддаются количественной оценке».

11 октября президент Украины посетил Берлин, где встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он рассказал ему о своем «плане победы» и заявил, что хочет завершить конфликт не позднее 2025 года.

Ранее в Германии связали правительственный кризис с конфликтом на Украине.

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