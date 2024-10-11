Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию. Об этом сообщает УНИАН.

Там у него запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, на которой Зеленский должен рассказать немецкому коллеге о своем «плане победы». Перед переговорами на брифинге украинский президент сказал, что хочет завершить конфликт с Россией не позднее 2025 года.

Днем 11 октября Владимир Зеленский посетил Ватикан, где провел переговоры с папой Римским Франциском. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал, что во время встречи с украинским лидером папа Римский убеждал его начать мирные переговоры с Россией.

Встреча Зеленского с Франциском длилась 30 минут, понтифик предложил ему помощь в организации второго «саммита мира». Также Зеленский обсудил с папой Римским возвращение пленных украинских солдат.

Ранее Борис Джонсон сравнил Зеленского с Черчиллем.