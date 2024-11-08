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Потомок Чайковского прокомментировал решение снести памятник композитору на Украине

Потомок Чайковского назвал снос памятника композитору на Украине неразумным

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1893 Холст, масло. 96 × 74 см Третьяковская галерея, Москва

Снос памятника композитору Петру Чайковскому в Каменке Черкасской области с одобрения минкультуры Украины является недальновидным в долгосрочной перспективе. Об этом заявил потомок русского композитора Денис фон Мекк в беседе с ТАСС.

По его словам, это вопиющий пример того, что странам необходимо задумываться о сохранении культурных ценностей.

Накануне в литературно-мемориальном музее Каменки заявили, что в городе решили снести памятники композитору Петру Чайковскому и поэту Александру Пушкину. Кроме того, планируется демонтировать памятник декабристам и посвященную им стелу.

До этого стало известно, что в Киеве вскоре демонтируют памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.

Снос памятников проводится в рамках кампании по декоммунизации, под удар могут попасть все монументы, которые так или иначе связаны с Россией или СССР. Соответствующий закон действует на Украине с 2015 года.

Ранее в Харькове снесли памятник героям романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

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