Западные политики непублично говорят о желании остановить конфликт на Украине

Официальные лица на Западе в частном порядке выражают надежду на прекращение боевых действий на Украине, заявляя о невозможности для Киева достичь своих целей в конфликте. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Западные чиновники уже несколько месяцев в частном порядке заявляют, что цель Зеленского вытеснить Россию с территории Украины в обозримом будущем выглядит недостижимой, и выражают надежду на прекращение боевых действий», — говорится в сообщении издания.

Агентство отмечает «запутанность» в международной политике относительно Украины после избрания Дональда Трампа президентом США.

До этого норвежский политолог Гленн Дизен высказывал мнение, что звонок Трампа премьеру Венгрии Виктору Орбану дает надежду на скорые переговоры по Украине.

Ранее немецкий аналитик увидел плюсы для ЕС от прихода Трампа к власти в США.