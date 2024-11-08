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Стало известно о звонке Трампа, после которого может наступить мир на Украине

Политолог Дизен: звонок Трампа Орбану может говорить о скором мире на Украине

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Julia Demaree Nikhinson/AP

Звонок победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа премьеру Венгрии Виктору Орбану дает надежду на скорые переговоры по Украине. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил норвежский политолог Гленн Дизен.

«Звонок Трампа Орбану воодушевляет из-за того, что тот один из самых разумных лидеров в Европе», — отметил аналитик.

Дизен напомнил, что глава венгерского кабмина в течение длительного времени призывает к урегулированию конфликта на Украине.

Недавно политики провели переговоры по телефону, по результату которых премьер Венгрии сообщил о значимых планах на будущее.

7 ноября Орбан заявил, что выпил водки в честь победы Трампа на президентских выборах в США.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Ранее немецкий аналитик увидел плюсы для ЕС от прихода Трампа к власти в США.

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