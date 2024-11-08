Немецкий аналитик увидел плюсы для ЕС от прихода Трампа к власти в США

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом позволит Евросоюзу сконцентрировать внимание на решении своих проблем и освободиться от объятий США. Об этом заявил РИА Новости немецкий медиаэксперт Мирко Колунджич.

По его словам, Трамп, как и во время первого президентского срока, намерен сконцентрироваться на внутренней политике, чтобы «сделать Америку снова великой».

«Это дает Европе шанс... переориентироваться на собственные проблемы и освободиться от объятий США», — сказал Колунджич.

Он отметил, что это отличная возможность для Европы заняться собственными проблемами вместо того, чтобы «быть лишь придатком США».

Также приход к власти Трампа будет способствовать стимулированию новых дискуссий и установлению новых политических акцентов, которые из США перекинутся на Европу, что даст консервативным силам возможность вовлечься в дискуссию и быть услышанными, считает эксперт.

7 ноября Bloomberg перечислил победителей и проигравших от возвращения Трампа в Белый дом. По мнению агентства, президент Украины Владимир Зеленский и иранский лидер Масуд Пезешкиан стали главными проигравшими от победы Трампа на выборах, в то время как президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Венгрии Виктор Орбан оказались в выигрышном положении.

Ранее Макрон раскрыл цели Франции и Германии после победы Трампа на выборах в США.