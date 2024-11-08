В Турции считают, что Трамп продолжит эксплуатировать Украину

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп под видом помощи в восстановлении страны после возможного завершения конфликта будет эксплуатировать ресурсы Украины. Об этом в эфире телеканала Haber Global заявил турецкий журналист Мете Сохтаоглу.

«Не думаю, что Зеленскому стоит ожидать чего-то хорошего от сделки, которую предложит Трамп. Конечно, будут сделаны уступки. Это очень серьезный рынок, где разрушена инфраструктура <...> Американские компании, как голодные волки, будут эксплуатировать Украину под видом помощи <...> Поэтому Трамп будет стремиться направить туда американские компании», — считает Сохтаоглу.

Новость об избрании Трампа, по мнению журналиста, значительно снизит боевой дух украинской армии, так как с его приходом к власти объемы военной помощи и финансирования Украины со стороны Соединенных Штатов будут снижаться.

До этого депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко призвал Владимира Зеленского к диалогу с РФ после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Ранее Госдеп пообещал поддержать Зеленского, если он пойдет на переговоры с Россией.