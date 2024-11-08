Глава Приднестровья заявил об отслеживании военного сотрудничества Молдавии

Власти Приднестровья отслеживают все процессы, происходящие в Молдавии, в том числе военное сотрудничество Кишинева с другими странами. Об этом заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Безусловно, мы внимательно отслеживаем все процессы, происходящие вокруг нашего государства, в том числе в Молдове. Включая и международное военное сотрудничество этой страны», — сказал Красносельский.

По его словам, принципиальная позиция Тирасполя заключается в сохранении мира и решении всех спорных вопросов за столом переговоров.

5 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности 1992 года допускают увеличение численности российских военнослужащих в Приднестровье, однако в этом нет необходимости.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Кишиневе отсутствует конструктивный подход к проблеме судьбы Приднестровья. По его словам, во время выборов президента Молдавии большая часть жителей Приднестровья не смогла воспользоваться своим правом голоса.

Ранее Санду обвинили в отказе урегулирования ситуации с Приднестровьем.