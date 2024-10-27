Санду обвинили в отказе урегулирования ситуации с Приднестровьем

Президент Молдавии Майя Санду отказалась от встреч с руководством Приднестровья, свернув тем самым урегулирование конфликта. Об этом заявил бывший генпрокурор республики, кандидат на пост главы государства Александр Стояногло на дебатах перед вторым туром выборов, передает ТАСС.

«Вы на Конституции клялись решать приднестровскую проблему через предоставление особого статуса непризнанной республике. За все время вашего мандата вы не провели ни единой встречи с руководством Приднестровья», — сказал экс-генпрокурор.

Стояногло добавил, что если Молдавия вступит в Евросоюз без Приднестровья, то республика может потерять регион и свою государственность.

В сентябре руководитель Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон заявил, что Санду может организовать энергетическую блокаду Приднестровья. По его словам, подобный исход событий может наступить, если Кишинев не будет готов предоставить необходимый объем газа с 1 января.

Ранее Додон назвал Санду роботом, которым управляет Запад.