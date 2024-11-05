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Лавров не увидел необходимости в увеличении числа военных РФ в Приднестровье

Лавров: нет необходимости в увеличении числа военных РФ в Приднестровье

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МИД РФ/РИА Новости

Договоренности 1992 года допускают увеличение численности российских военнослужащих в Приднестровье, однако в этом нет необходимости. Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Главную задачу на нынешнем этапе видим в сохранении мира и спокойствия на Днестре как главной предпосылке решения приднестровской проблемы политико-дипломатическими средствами. Эту миссию выполняют Совместные миротворческие силы с участием российского контингента», — сказал глава МИД.

5 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кишиневе отсутствует конструктивный подход к проблеме судьбы Приднестровья. По его словам, во время выборов президента Молдавии большая часть жителей Приднестровья не смогла воспользоваться своим правом голоса.

Приднестровье, большинство жителей которого — русские и украинцы, — пыталось выйти из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. Конфликт между Приднестровьем и Молдавией обострился в 1992 году, когда Кишинев попытался решить проблему силовым путем. Тогда в Приднестровье уже находились части бывшей Советской армии, которые после распада СССР перешли под контроль России. Российские миротворческие силы вмешались в конфликт, чтобы прекратить боевые действия, и с тех пор присутствуют в регионе в рамках Объединенной контрольной комиссии (ОКК). Она была создана в июле 1992 года для предотвращения возобновления боевых действий и управления деятельностью миротворческих сил, размещенных в зоне безопасности вдоль Днестра. В комиссию входят представители России, Молдавии и Приднестровья, а также наблюдатели от Украины и ОБСЕ.

Ранее Санду обвинили в отказе урегулирования ситуации с Приднестровьем.

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