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В Кремле прокомментировали состоявшиеся в Молдавии выборы

Песков: жители Приднестровья не склонны поддерживать молдавские власти

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что в Кишиневе отсутствует конструктивный подход к проблеме судьбы Приднестровья.

По словам Пескова, во время выборов большая часть жителей Приднестровья не смогла использовать свои голоса.

«Мы видим отсутствие конструктивного подхода в Кишиневе к этой проблеме <...> Мы констатируем, что жители Приднестровья не склонны поддерживать молдавские власти», — поделился Песков.

До этого Telegram-канал молдавского оппозиционного блока «Победа» сообщал, что оппозиционные политики намерены опротестовать результаты второго тура президентских выборов, где победила действующий президент Майя Санду.

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее в Совфеде рассказали, к чему приведет победа Санду на выборах президента Молдавии.

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