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Бут рассказал о настроениях в тюрьмах США во время выборов

Бут заявил, что заключенные в США негативно относятся к Харрис из-за ее прошлого

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заключенные в тюрьмах и колониях Соединенных Штатов негативно относятся к Камале Харрис из-за ее прошлого — вице-президент и кандидат на прошедших президентских выборах от Демократической партии раньше работала в прокуратуре. Об этом заявил депутат законодательного собрания Ульяновской области, член высшего совета ЛДПР Виктор Бут, который провел долгое время в американской тюрьме.

«Она была прокурором в Калифорнии и очень многих «упекла», так сказать, за очень небольшие преступления на очень длительные сроки, и естественно, что люди, знающие об этом, а в тюрьме об этом знают все, уже по определению становятся республиканцами», — объяснил Бут.

По его словам, Харрис вела крайне жесткую практику, будучи прокурором. Сам Виктор Бут провел 15 лет заключения в американских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям.

До этого стало известно, что избирательные участки в Соединенных Штатах 5 ноября тратили больше времени для проверки личности молодых избирателей, так как многие из них не умели расписываться.

Ранее Илон Маск дал совет людям, шокированным результатами выборов в США.

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