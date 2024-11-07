Избирательные участки в США столкнулись с неумением зумеров ставить подпись

Избирательные участки в Соединенных Штатах 5 ноября тратили больше времени для проверки личности молодых избирателей, так как многие из них не умели расписываться. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на секретаря штата Невада Сиско Агилара.

«Это, вероятно, первый раз, когда им действительно пришлось использовать официальную подпись», — рассказал Агилар журналистам.

Отмечается, что проблема возникла из-за того, что во многих штатах школы перестали учить молодых людей писать курсивом. Это привело к тому, что американцы, которым около 20 лет, вообще не имеют своих подписей.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Согласно предварительным подсчетам, на выборах побеждает Трамп. Его уже начали поздравлять лидеры других государств.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Илон Маск дал совет людям, шокированным результатами выборов в США.