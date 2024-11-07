Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Избирательные участки в США столкнулись с неумением зумеров ставить подпись

WSJ: участки США на выборах столкнулись с неумением зумеров ставить подпись

close
Jose Luis Magana/AP

Избирательные участки в Соединенных Штатах 5 ноября тратили больше времени для проверки личности молодых избирателей, так как многие из них не умели расписываться. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на секретаря штата Невада Сиско Агилара.

«Это, вероятно, первый раз, когда им действительно пришлось использовать официальную подпись», — рассказал Агилар журналистам.

Отмечается, что проблема возникла из-за того, что во многих штатах школы перестали учить молодых людей писать курсивом. Это привело к тому, что американцы, которым около 20 лет, вообще не имеют своих подписей.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Согласно предварительным подсчетам, на выборах побеждает Трамп. Его уже начали поздравлять лидеры других государств.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Илон Маск дал совет людям, шокированным результатами выборов в США.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами