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Мадуро может посетить Россию в 2025 году

Мадуро может подписать с РФ договор о стратегическом партнерстве в 2025 году

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РИА «Новости»

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро приглашение совершить визит в Россию в 2025 году, сообщает ТАСС.

Чернышенко заявил, что российская сторона будет рада встрече, в ходе которой планируется подписать договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя государствами.

Вице-премьер принимал участие в заседании межправительственной комиссии высокого уровня в Каракасе, где состоялась встреча с Мадуро. Чернышенко поблагодарил президента Венесуэлы за участие в саммите БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. Он подчеркнул, что между Россией и Венесуэлой сложились прочные отношения, основанные на крепкой дружбе, стратегическом партнерстве и политической поддержке, не зависящей от внешних факторов.

Ранее Мадуро призвал увеличить частоту авиарейсов для россиян до 3-4 в неделю.

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