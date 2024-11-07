Действующий президент США Джо Байден не откажется от планов ускорения темпов выделения оставшейся у него военной помощи Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что Вашингтон планирует наращивать поставки оружия для передачи Украине.

7 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что новые поставки вооружений на Украину будут организованы в ближайшие недели.

Она подчеркнула, что у Вашингтона осталось порядка $6 млрд на военную помощь Украине, которые планируется использовать до прихода новой администрации.

Подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис полагает, что Вооруженные силы Украины могут «буквально развалиться» еще до инаугурации в январе победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа. Как отметил Дэвис, действия политических элит в Киеве привели лишь к дальнейшим потерям Украины в личном составе ВСУ. Кроме того, Украина рискует столкнуться с еще большими потерями в ходе конфликта, отметил аналитик.

Ранее Госдеп пообещал поддержать Зеленского, если он пойдет на переговоры с Россией.