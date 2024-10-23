Эрдоган начал первую встречу на полях БРИКС после прибытия в Казань

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал программу в Казани в рамках саммита БРИКС со встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным запланирована на 17:00 мск. По данным дипломатического источника в Анкаре, лидеры двух стран обсудят проекты создания новых атомных электростанций и газового хаба на территории Турции, а также перспективы торговли в национальных валютах.

В среду турецкий телеканал TRT сообщал, что Путин и Эрдоган планируют в Казани обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.

До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз ожидает от Эрдогана на саммите БРИКС приверженности европейскому курсу и участия в изоляции России.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спикер парламента Турции заявил, что вступление Анкары в БРИКС будет выгодно всему миру.