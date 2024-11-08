В Израиле утвердили назначение новых глав двух министерств

Кнессет (парламент) утвердил назначение Исраэля Каца новым министром обороны Израиля, а Гидеона Саара — главой МИД еврейского государства. Об этом сообщает Ynet.

В публикации отмечается, что парламентское заседание началось сразу после того, как 7 ноября вступило в силу решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отставке предыдущего главы минобороны Йоава Галанта. Кнессет одобрил изменения в правительстве.

По данным издания, назначение новых глав ведомств поддержали 58 парламентариев, оппозиция не участвовала в голосовании. Также депутата от партии «Новая надежда — Правые государственники» Зеэва Элькина утвердили на посту министра в минфине, который будет отвечать за восстановление районов на севере и юге Израиля.

6 ноября экс-глава министерства обороны Израиля Йоав Галант объяснил свою отставку разногласиями с премьер-министром Биньямином Нетаньяху по трем вопросам.

5 ноября Нетаньяху отправил Галанта в отставку. Пост главы ведомства временно займет министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Освобожденную должность главы МИД Нетаньяху предложил министру без портфеля Гидеону Саару.

Ранее протестующие перекрыли центр Тель-Авива из-за увольнения Галанта.