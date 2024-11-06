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Галант назвал израильтянам причины своего увольнения

Галант объяснил свою отставку разногласиями с Нетаньяху по трем вопросам

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Gili Yaari/ZUMAPRESS/Global Look Press

Экс-глава министерства обороны Израиля Йоав Галант объяснил свою отставку разногласиями с премьер-министром Биньямином Нетаньяху по трем вопросам. Об этом, ссылаясь на выступление Галанта по израильскому телевидению, сообщает ТАСС.

Бывший министр отметил, что его отстранение от должности является результатом разных взглядов с главой правительства на призыв в армию ультраортодоксальных евреев, способы освобождения заложников, удерживаемых на территории сектора Газа, и создание государственной следственной комиссии для расследования событий 7 октября 2023 года.

Галант подчеркнул, что он является убежденным сторонником того, чтобы все граждане Израиля проходили военную службу. Поэтому для ультраортодоксальной части населения не должно быть исключений.

Экс-министр заявил о необходимости пойти на «болезненные уступки» ради освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС израильских заложников.

Галант отметил, что для тщательного расследования событий 7 октября 2023 года следует создать государственную комиссию.

5 ноября Нетаньяху отправил Галанта в отставку. Пост главы ведомства временно займет министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Освобожденную должность главы МИД Нетаньяху предложил министру без портфеля Гидеону Саару.

Ранее протестующие перекрыли центр Тель-Авива из-за увольнения Галанта.

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