Путин двумя словами охарактеризовал президентов США

Президент России Владимир Путин назвал всех глав Белого дома, с которыми работал, интересными людьми. Об этом он заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Вы знаете, ведь вообще они все — интересные люди», — сказал глава государства.

Российский лидер обратил внимание, что нельзя представить человека, который оказался бы на вершине власти и был бы глупым. По словам Путина, внутриполитическая борьба в США становится всё острее, для нее зачастую используются «нелицеприятные инструменты». Он напомнил о политической культуре, которая не всегда прослеживается в американских эшелонах власти.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.