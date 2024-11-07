Путин припомнил Западу поддержку «Аль-Каиды»

Коллективный Запад оказывал поддержку террористам из организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) на Северном Кавказе, когда она воевала против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Российские <…> специалисты <…> хорошо помнят, какие силы стояли за террористами на Северном Кавказе», — сказал глава государства.

Он напомнил, откуда и в каких объемах террористы получили оружие, деньги и информационную поддержку. Путин процитировал западных политиков, которые говорят, что «Аль-Каида» — это вообще плохо, но когда она воюет против России — то ничего.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.