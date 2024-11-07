Путин заявил, что давить на Россию бесполезно

Давить на Россию бесполезно, но страна открыта к достижению договоренностей, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия при этом всегда готова договариваться с полным учетом взаимных законных интересов.

В ходе выступления президент также подчеркнул, что модель одной страны или части мира не должна навязываться остальным. По его словам, новое мироустройство возможно только на принципах многоголосия, гармоничного звучания всех музыкальных тем.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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