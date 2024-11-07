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Путин предупредил о последствиях разрыва между «золотым миллиардом» и остальным миром

Путин: неравенство — настоящий бич современного мира

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Неравенство является настоящим бичом современного мира, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Убеждены, что такие проблемы, как продовольственная, энергетическая безопасность, доступ к услугам в сфере здравоохранения и образования, наконец, возможность законного и беспрепятственного перемещения людей, должны быть вынесены за скобки любых конфликтов и противоречий», — сказал Путин.

По словам главы государства, разрыв между «золотым миллиардом» и остальным человечеством чреват усилением проблем миграции. Путин обратил внимание, что потоки мигрантов в развитые страны становятся все менее контролируемыми, что провоцирует в этих государствах рост ксенофобии.

Вместе с тем попытки использовать экономику в качестве оружия в первую очередь бьют по самым уязвимым людям и странам, подчеркнул Путин.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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