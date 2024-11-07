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Путин заявил об отсутствии гарантий неприменения Западом ядерного оружия

Путин: никто не гарантирует, что Запад не задействует ядерное оружие

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Александр Казаков/РИА Новости

Никто не может гарантировать, что Запад не задействует ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание, что оружие, способное привести страны к взаимному уничтожению, постоянно совершенствуется и приобретает новые формы по мере развития технологий. При этом клуб обладателей такого оружия расширяется.

«И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», — добавил президент.

По словам главы государства, в политике США и их союзников все чаще заметен принцип «не доставайся же никому». Путин подчеркнул, что это опасная формула. Также он считает опасным правило «если не с нами, то против нас».

До этого почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил, что Россия продолжит посылать своим геополитическим противникам на Западе сигналы по поводу ядерного оружия до тех пор, пока они его не поймут. Политолог при этом выразил надежду, что России не придется наносить удары ядерным оружием по странам Запад.

Ранее сестра Ким Чен Ына обвинила США в желании применить ядерное оружие.

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