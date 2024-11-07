Зеленского призвали уйти в отставку

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно уйти в отставку ради государства и мира. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил украинский депутат Александр Дубинский.

«Сейчас есть возможность сделать это, сохранив лицо. Пока — есть. Поэтому думать надо быстро. Это решение в интересах Украины. И я призываю его это решение принять (уйти в отставку. – Прим. ред.)», — подчеркнул он.

Ради мира и ради Украины Зеленский должен уйти в отставку, добавил Дубинский, отметив, что «Украине нужна остановка войны и выборы».

До этого украинское издание «Страна» писало, что у Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака могут начаться проблемы, если они не примут план победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа.

Как отметили источники издания, если Трамп и новое руководство госдепа США утвердят план остановки конфликта по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО и на это будет согласен Путин, то вероятность того, что Зеленский откажет Вашингтону «близка к нулю».

Ранее СМИ спрогнозировали последствия прекращения помощи Украине со стороны США.