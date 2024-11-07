Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленского призвали уйти в отставку

Депутат Рады Дубинский призвал Зеленского уйти в отставку

close
Johanna Geron/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно уйти в отставку ради государства и мира. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил украинский депутат Александр Дубинский.

«Сейчас есть возможность сделать это, сохранив лицо. Пока — есть. Поэтому думать надо быстро. Это решение в интересах Украины. И я призываю его это решение принять (уйти в отставку. – Прим. ред.)», — подчеркнул он.

Ради мира и ради Украины Зеленский должен уйти в отставку, добавил Дубинский, отметив, что «Украине нужна остановка войны и выборы».

До этого украинское издание «Страна» писало, что у Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака могут начаться проблемы, если они не примут план победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа.

Как отметили источники издания, если Трамп и новое руководство госдепа США утвердят план остановки конфликта по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО и на это будет согласен Путин, то вероятность того, что Зеленский откажет Вашингтону «близка к нулю».

Ранее СМИ спрогнозировали последствия прекращения помощи Украине со стороны США.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами