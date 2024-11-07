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Медведчук объяснил страх Запада перед объединением России и Украины

Медведчук: Запад боится воссоединения России и Украины

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РИА Новости

Запад испытывает опасения относительно возможного воссоединения России и Украины, так как это приведет к усилению Москвы. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью газете «Аргументы и Факты».

По его словам, в ходе Гражданской войны 1918–1921 годов националистические силы, поддерживаемые Францией и Германией, пытались отвлечь Украину от России, но потерпели поражение, поскольку Красная армия имела активную поддержку русскоязычного населения городов.

«Вот поэтому современный украинский нацизм так ненавидит русский язык и русскоязычное население, которое до сих пор, несмотря на более трех десятков лет украинизации, составляет большинство населения страны. Это население, его культура и ментальность составляют основу для воссоединения украинского народа с Россией. Вот этого воссоединения и боятся на Западе», — отметил он.

Медведчук также подчеркнул, что Запад не заинтересован в Украине как таковой, а стремится лишь к ослаблению России. По его мнению, поставляя оружие на Украину, западные государства лишь ускоряют процесс окончания ее государственности.

Политик также обвинил украинского президента Владимира Зеленского в попытке создать моноэтническую империю.

Ранее Медведчук назвал территорию Украины исторически русской.

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