Медведчук назвал территорию Украины исторически русской

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил в своей статье для Aif.ru, что современные украинские территории являются исторически русскими.

В материале Медведчук отметил, что изначально разделения на русских и украинцев не было, а «Русь была разделена между Золотой Ордой и Западом в лице Польско-Литовского княжества». По словам политика, при этом «польская оккупация, которая длилась значительно дольше ордынского владычества над Московской Русью, не сформировала украинский этнос». Его возникновение Медведчук связал с массовым сопротивлением украинского казачества крымским татарам, туркам и полякам.

По мнению Медведчука, «никакого украинского государства» на территории, о которой идет речь, «нет и не было».

«Там были Россия, Польша и Турция с крымскими татарами. Процесс длится с XV по XVIII век, побеждает Россия и начинает заселять Дикое поле и Северное Причерноморье, строить там города, дороги, а позже промышленность. Поэтому утверждать, что украинцы всегда жили на своих исконных землях, все равно, что утверждать, что современные турки — потомки древних греков, а египетские арабы — потомки древних египтян», — написал политик в своей статье.

Он подчеркнул, что русские и украинцы являются выходцами из одного народа, а «под руководством русского государства» земли современной Украины «много веков были Россией».

«Важно повторить, что когда мы говорим, что современная Украина находится на исторически русских землях, то это не значит, что украинцы живут на чужой земле», — добавил Медведчук.

По его мнению, если нынешняя власть в стране пытается управлять этой землей без учета исторических и культурных реалий, то она будет терять ее вместе с населением. По словам Медведчука, соответствующий процесс уже запущен и остановить его непросто, а без смены политического курса и способа управления это вообще не представляется возможным.

Ранее Медведчук заявил о перечеркнутых перспективах украинской государственности.