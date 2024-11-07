Председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью изданию aif.ru обвинил украинского президента Владимира Зеленского в попытке создать моноэтническую империю.

«Сегодня не Россия, а Украина Зеленского пытается создать моноэтническую империю, что есть цель любого нацизма», — сказал он.

Медведчук обратил внимание, что в свое время лидер фашистской Германии Адольф Гитлер наговорил много всяких глупостей, в которые поверили многие. Результатом этого стала Вторая мировая война, отметил он.

«Если противостоять Третьей мировой, то очень важно не верить в то, о чем сегодня говорит Зеленский», — продолжил Медведчук.

По его словам, украинский лидер сам не понимает, о чем говорит.

«Ему написали текст, он его озвучил. А текст этот старый, писался тогда, когда на Западе в XX веке пришла идея разделить русских и украинцев и стравить их между собой. С тех пор этот план активно, настойчиво и неоднократно претворяется в жизнь. Только всегда это кончалось победой России», — заявил Медведчук.

Он также подчеркнул, что «западные манипуляторы» не хотели признавать правду, которая всегда была за Россией. Им в очередной раз придется признать эту правду, добавил Медведчук.

На прошлой неделе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любая новая власть на Украине объявит все решения Зеленского незаконными.

Ранее Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом в истории».