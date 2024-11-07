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В Литве не удалось объявить компартию страны времен СССР преступной организацией

Сейм Литвы не смог объявить компартию страны времен СССР преступной организацией

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сейм Литвы не смог объявить Коммунистическую партию республики, которая находилась у власти с 1940 по 1990 год, преступной организацией. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект о признании Коммунистической партии Литвы преступной организацией был принят парламентом страны на рассмотрение в марте текущего года.

Отмечается, что в поддержку документа проголосовали лишь 54 депутата, один воздержался. Всего в Сейме Литвы 141 место. Отмечается, что среди литовских парламентариев нынешнего созыва насчитывается 20 бывших коммунистов.

Летом 2024 года стало известно, что общественного деятеля Эрику Швенченене оштрафовали в Литве на €700 (64 тысячи рублей) за публикацию в социальных сетях портрета Владимира Ленина с его высказыванием «Учиться, учиться и учиться!». Женщина была наказана по статье кодекса об административных нарушениях, которая предполагает ответственность «за публичную демонстрацию нацистской и коммунистической символики, символов авторитарных режимов».

Ранее сообщалось, что в КПРФ сочли закрытие музея Ленина в Финляндии отказом от своей государственности.

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