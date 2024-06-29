В Литве женщину оштрафовали на €700 из-за публикации портрета Ленина

Общественницу Эрику Швенченене оштрафовали в Литве на €700 (64 тысячи рублей) за публикацию в соцсетях портрета Владимира Ленина с его высказыванием «Учиться, учиться и учиться!» Об этом сообщает ТАСС.

В публикации подчеркивается, что женщина была наказана по статье кодекса об административных нарушениях, которая предполагает ответственность «за публичную демонстрацию нацистской и коммунистической символики, символов авторитарных режимов». Швенченене утверждает, что ее публикация была информационной.

Женщина считает, что властям Литвы необходимо подучиться, чтобы в сфере свободы слова не существовало тройных стандартов.

До этого стало известно, что в финском городе Тампере закрывается единственный за пределами России музей Ленина. В «Ленинском мемориале» в Ульяновске заявили «Газете.Ru», что расстроены этим решением, поскольку экспозиция была интересна туристам и местным жителям. Там отметили, что основная часть коллекции была привезена из России, поэтому после закрытия учреждения экспонаты могут вернуться в Государственный исторический музей.

Ранее сообщалось, что в КПРФ сочли закрытие музея Ленина в Финляндии отказом от своей государственности.