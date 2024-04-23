В КПРФ уверены, что закрытие музея Ленина в Финляндии ведет к потере суверенности

В финском городе Тампере закроется единственный за пределами России музей Ленина. Глава пресс-службы фракции КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил «Газете.Ru», что личность Ленина является важной частью истории Финляндии, поэтому отказ от его имени — это отказ от государственности страны. По его словам, такие действия показывают потерю суверенности нынешнего мира.

«Я был в музее Ленина в Финляндии в свое время. Личность Ленина для Финляндии была знаковая, потому что ее государственность тесно связана с ним. Отказ от имени Ленина — это отказ от своей государственности в дальнейшем. Сегодня мир исповедует агрессивный, наглый, циничный капитализм, который рвет всю планету. Главным барьером для продвижения этих алчных идей капитализма являются идеи Ленина, которые во всем мире невероятно востребованы, как бы их не пытались закрыть. Личность Ленина была оценена его современниками. И Бернард Шоу, и Ромен Роллан, и Герберт Уэллс, который встречался с Лениным, говорили о нем те слова, которые сегодня пытаются замарать, но не получится. Такие действия демонстрируют, что суверенность нынешнего мира стоит под вопросом. Все страны, которые сегодня пытаются встать в хвост американскому глобализму, потерявшему все ориентиры и пытающемуся поглотить весь мир, навязывая войны, конфликты, теряют суверенность. Финляндия, соответственно, одна из этих стран. Видимо, приоритеты в этих странах дали свои плоды», — сказал он.

Ющенко добавил, что Россия могла бы забрать экспозицию музея, однако он не уверен, что «пойдут на это представители тех стран, которые пытаются применить культуру отмены».

23 апреля стало известно, что в Финляндии закроется единственный за пределами России музей Ленина, открытый в городе Тампере в 1946 году. По словам директора учреждения Калле Каллио, старое название уже не соответствует экспозиции и вводит публику в заблуждение. Он уточнил, что решение о закрытии музея Ленина не связано с влиянием политики или инвесторов.

Отмечалось, что на месте культурного учреждения откроют музей восточных отношений, который, по мнению руководства, больше отвечает потребностям посетителей. Его экспозиция будет посвящена отношениям между Россией и Финляндией, эпохе СССР, а также современному периоду вплоть до момента вхождения Финляндии в НАТО.

Ранее в музее «Горки Ленинские» заявили, что расстроены закрытием последнего за границей музея Ленина.