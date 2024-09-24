Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом в истории»

Президент Украины Владимир Зеленский является «лучшим продавцом в истории», поскольку увозит из США огромные суммы денег. Об этом заявил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания, передает ТАСС.

«Зеленский — лучший продавец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, то уезжает из нее с $60 млрд», — сказал он.

По мнению Трампа, Зеленский желает, что выборы президента США выиграли демократы, поскольку украинский президент получает от них деньги. Своим сторонникам кандидат от республиканцев пообещал, что в случае победы на выборах он позвонит Зеленскому и президенту России Владимиру Путину, чтобы они заключили сделку.

23 сентября Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где проходит 79-я сессия Генеральная Ассамблея ООН. Ожидается, что украинский лидер примет участие в ряде мероприятий всемирной организации. В том числе он будет присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН и выступит на дебатах в ГА ООН. Кроме того, у Зеленского запланирован ряд встреч с зарубежными коллегами.

Зеленский в интервью The New Yorker заявлял, что Трамп не знает, «как остановить войну».

Ранее экс-премьер России назвал Зеленского «клоуном» и «обреченным».