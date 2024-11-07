Президент Ирана оценил победу Трампа на выборах

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что для Исламской республики нет разницы, кто победил на выборах президента Соединенных Штатов. Его цитирует РИА Новости.

«Для нас никогда не будет иметь разницы, кто победил на выборах в США, поскольку наши страна и режим опираются на свои внутренние силы», — сказал Пезешкиан.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что новый президентский срок Дональда Трампа может отрезать путь к дипломатии по ядерной программе Ирана. Журналисты напомнили, что Трамп проводил политику максимального давления на Тегеран, когда находился в Белом доме.

5 ноября в США прошли президентские выборы. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Согласно предварительному результату подсчета голосов, побеждает Трамп. Харрис уже признала поражение.

Ранее в США рассказали, что ждет Украину, если Трамп остановит военную помощь.