В США назвали победителей и проигравших от возвращения Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и иранский лидер Масуд Пезешкиан стали главными проигравшими от победы Дональда Трампа на выборах, в то время как президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Венгрии Виктор Орбан оказались в выигрышном положении. Победителей и проигравших от возвращения Трампа в Белый дом перечислило Bloomberg.

Как пишет Bloomberg, Орбан делал «самую смелую ставку в Европе на победу Трампа», и теперь венгерский премьер позиционирует себя как человека Трампа на континенте и надеется, что личные связи с республиканцем укрепят его позиции внутри Евросоюза.

Президент Аргентины Милей также сделал ставку на победу Трампа, и надеется правительство Трампа склонит чашу весов в пользу Аргентины в Международном валютном фонде как раз в то время, когда страна стремится заключить новую сделку, говорится в тексте.

В то же время проигравшими оказались Владимир Зеленский и Масуд Пезешкиан, отмечается в материале.

«Он [Зеленский] был одним из первых мировых лидеров, поздравивших Трампа, но это не скрывает глубокой тревоги в Киеве в связи с победой республиканца. Украина опасается, что Трамп может оказать на нее давление, чтобы заставить отказаться от земли в мирных переговорах с Россией, а также сократить финансовую и военную поддержку», — пишет Bloomberg.

Как следует из текста, Иран на данный момент игнорирует последствия очередного президентства Трампа, однако оно рискует отрезать путь к дипломатии по ядерной программе Тегерана. Как напоминает Bloomberg, Трамп проводил политику «максимального давления» на Тегеран, когда в последний раз был в Белом доме.

Ранее букмекеры начали принимать ставки, закончит ли Трамп конфликт на Украине.