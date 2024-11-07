В США рассказали, что ждет Украину, если Трамп остановит военную помощь

Если избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решит остановить военную помощь Киеву, то Украина истратит запас имеющихся боеприпасов за считанные месяцы. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Если Трамп прекратит помощь <...>, Украина столкнется с возможностью поражения. Поставленные США танки, пусковые установки и средства ПВО исчерпают боеприпасы за считанные месяцы», — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что такие украинские партнеры, как Германия и Франция, вероятно, продолжат поддерживать Киев, однако объем их помощи не сможет компенсировать потерю поддержки США, поскольку у европейских стран не хватает производственных мощностей.

7 ноября газета Wall Street Journal рассказала, что у Трампа есть некий план по разрешению конфликта на Украине. Он якобы включает в себя несколько пунктов.

Предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона. Украинская сторона, в свою очередь, обязуется воздержаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет.

В обмен на это США продолжат снабжение Украины оружием. Анонимный представитель команды Трампа заявил, что США готовы предоставлять обучение военным и иные формы поддержки, однако основное участие в миротворческих операциях ляжет на Европу.

Ранее в Кремле прокомментировали «план Трампа».