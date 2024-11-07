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Орбан получил прозвище Трампа-шептуна в ЕС

Глава Eurasia group Бреммер назвал Орбана Трампом-шептуном в ЕС

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Orbán Viktor/x (ранее Twitter)

Глава консалтинговой корпорации по политическим рискам Eurasia group Ян Бреммер заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Евросоюзе играет роль переизбранного экс-президента США Дональда Трампа. Его слова приводит Reuters.

«Орбан увидит себя в роли Трампа-шептуна», — сказал Бреммер.

Он отметил, что Орбан использует это, «чтобы получить больше рычагов влияния в ЕС».

Орбан неоднократно высказывался в симпатиях к Дональду Трампу. Как писало агентство Bloomberg, Орбан делал «самую смелую ставку в Европе на победу Трампа», и теперь венгерский премьер позиционирует себя как человека Трампа на континенте и надеется, что личные связи с республиканцем укрепят его позиции внутри Евросоюза. Также агентство отметило, что президент Украины Владимир Зеленский и иранский лидер Масуд Пезешкиан стали главными проигравшими от победы Дональда Трампа на выборах.

Ранее букмекеры начали принимать ставки, закончит ли Трамп конфликт на Украине.

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