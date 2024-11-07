В Польше заявили, что отдали Украине все, что могли

В настоящее время Украина не имеет оснований требовать у Польши увеличения объема военной помощи, так как Варшава исчерпала все возможности для передачи ресурсов Киеву. Об этом сообщил журналистам министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова передает ТАСС.

«Сегодня украинское государство не имеет права выражать нам претензии, дескать, чего не передаете очередные самолеты и другую технику. Мы достигли того момента, когда все, что мы могли передать, мы уже передали», — сказал министр на пресс-конференции.

Косиняк-Камыш также отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было бы выгодно, если бы кто-то из западных лидеров напрямую вступил в вооруженный конфликт с Россией. Он подчеркнул, что Польша не является стороной украинского конфликта, она лишь предоставляет Киеву гуманитарную и военную помощь.

До этого министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Зеленский, призывая Варшаву перехватывать ракеты над Украиной, рассчитывает втянуть соседнее государство в конфликт с Россией.

Ранее Польша предложила Украине покупать у нее вооружение в кредит.