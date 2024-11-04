Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польский министр заявил, что Зеленский хочет втянуть Варшаву в войну

Министр Гавковский: Зеленский хочет втянуть Польшу в конфликт с Россией

close
Kacper Pempel/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский желает втянуть польскую сторону в конфликт с Россией, заявил в эфире Radio Zet заместитель главы правительства и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

«Зеленский хочет, чтобы Польша сбивала ракеты [РФ] над Украиной, а значит, он хочет, чтобы... Польша вступила в войну с Россией», — заявил политик.

По мнению Гавковского, требования Зеленского недостойны лидера страны, которая многим обязана Варшаве. Он напомнил, что Польша передавала Украине военную технику и гуманитарную помощь, а также важна для логистики Киева.

Министр добавил, что Зеленскому следовало сказать польским властям «спасибо», а не «приставать».

2 ноября советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев и Варшаву пытается рассорить Москва.

При этом он отметил, что хотя Польша и является «мощным партнером» Украины, между государствами «накопились некоторые исторические, социальные и зерновые проблемы», которые подлежат обсуждению.

Ранее Польша предложила Украине покупать у нее вооружение в кредит.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами