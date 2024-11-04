Польский министр заявил, что Зеленский хочет втянуть Варшаву в войну

Украинский лидер Владимир Зеленский желает втянуть польскую сторону в конфликт с Россией, заявил в эфире Radio Zet заместитель главы правительства и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

«Зеленский хочет, чтобы Польша сбивала ракеты [РФ] над Украиной, а значит, он хочет, чтобы... Польша вступила в войну с Россией», — заявил политик.

По мнению Гавковского, требования Зеленского недостойны лидера страны, которая многим обязана Варшаве. Он напомнил, что Польша передавала Украине военную технику и гуманитарную помощь, а также важна для логистики Киева.

Министр добавил, что Зеленскому следовало сказать польским властям «спасибо», а не «приставать».

2 ноября советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев и Варшаву пытается рассорить Москва.

При этом он отметил, что хотя Польша и является «мощным партнером» Украины, между государствами «накопились некоторые исторические, социальные и зерновые проблемы», которые подлежат обсуждению.

Ранее Польша предложила Украине покупать у нее вооружение в кредит.