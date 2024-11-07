Представитель ФСИН стал вице-губернатором Петербурга

Вице-губернатором по вопросам безопасности Санкт-Петербурга назначен Игорь Потапенко, возглавлявший главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Решением губернатора Александра Беглова с 8 ноября 2024 года Игорь Потапенко назначен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он будет заниматься деятельностью комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

Потапенко возглавлял УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 2010 года, с 1992-го работал в уголовно-исполнительной системе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе представления бюджета на 2025-2027 годы законодательному собранию ранее сообщил, что в ближайшие три года город направит на реализацию мегапроектов более 100 млрд рублей.

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