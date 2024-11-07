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В России допустили резкие действия со стороны США

Яковенко: Байден может пойти на резкое обострение с РФ до инаугурации Трампа

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Craig Hudson/Reuters

Президент США Джо Байден до окончания своих полномочий может пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России. Об этом РИА Новости заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко.

Эксперт напомнил, что в декабре 2016 произошло резкое обострение отношений во время президентства Барака Обамы. Тогда Белый дом объявил о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. В ноябре того года выборы в США выиграл Дональд Трамп.

Яковенко отметил, что подобного можно ожидать и сейчас, «особенно на Украине».

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план.

Ранее букмекеры начали принимать ставки, закончит ли Трамп конфликт на Украине.

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Выборы в США - 2024
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