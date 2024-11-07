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В США рассказали, кто будет решать конфликт на Украине на посту госсекретаря

Axios: экс-посол США в Германии Гренелл займется решением конфликта на Украине

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Denis Balibouse/Reuters

Экс-посол США в Германии Ричард Гренелл, который является кандидатом на пост государственного секретаря, займется решением конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Гренелл ранее консультировал Трампа по вопросам внешней политики во время его президентской кампании и, вероятнее всего, на своем посту займется решением украинского конфликта.

Другими кандидатами на пост госсекретаря США, по данным портала, являются сенатор Билл Хагерти и бывший помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Кроме того, журналисты сообщили, что представитель Конгресса США Элиз Стефаник считается кандидатом на пост постоянного представителя страны при ООН.

По информации издания Politico, Трамп, объявивший о своей победе на выборах, рассматривает кандидатуру Гренелл на должность госсекретаря.

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского президента Владимира Зеленского отойдут на второй план.

Ранее в России заявили, что Трамп закончит конфликт на Украине к апрелю — маю 2025 года.

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