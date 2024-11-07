В Госдуме не исключили возвращения Google на российский рынок

Замглавы комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что неполный уход Google из РФ может говорить о возможности возвращения корпорации на российский рынок. Его слова приводит ТАСС.

«Бесплатный доступ к своим сервисам на территории нашей страны корпорация сохраняет», — сказал он.

При этом он отметил, что не верит, что Google заботится о своих российских пользователях.

«Наверное, нежелание рубить концы связано с возможностью возвращения на российский рынок — не исключаю, что такую стратегию корпорация тоже рассматривает», — заявил депутат.

Также Горелкин заявлял, что почтовый сервис Gmail может быть небезопасен, так как Google в автоматическом режиме обрабатывает всю переписку, чтобы использовать эти данные в коммерческих целях. С Горелкиным согласился и заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич. Он отметил, что доверять Google нельзя.

Ранее в Госдуме заявили о возможных проблемах в работе Android в России.